Téléfoot maintenu et même prolongé sur L’Équipe
Qui a dit que Téléfoot était mort ? D’abord sur le déclin et proche de la fin, Téléfoot va finalement poursuivre sa belle histoire sur la Une . L’Équipe a annoncé ce jeudi matin que TF1 avait pris la décision de maintenir son émission dominicale fétiche à 11 heures à la rentrée , et ce en dépit d’audiences en roue libre ces dernières semaines.
Une collaboration TF1-L’Équipe à venir …
VM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer