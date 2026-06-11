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Téléfoot maintenu et même prolongé sur L’Équipe
information fournie par So Foot 11/06/2026 à 12:51

Téléfoot maintenu et même prolongé sur L’Équipe

Téléfoot maintenu et même prolongé sur L’Équipe

Qui a dit que Téléfoot était mort ? D’abord sur le déclin et proche de la fin, Téléfoot va finalement poursuivre sa belle histoire sur la Une . L’Équipe a annoncé ce jeudi matin que TF1 avait pris la décision de maintenir son émission dominicale fétiche à 11 heures à la rentrée , et ce en dépit d’audiences en roue libre ces dernières semaines.

Une collaboration TF1-L’Équipe à venir

VM pour SOFOOT.com

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