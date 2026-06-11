Pourquoi Corée du Sud-Tchéquie est plus intéressant que les finales NBA

Alors que le monde entier se passionne pour les finales NBA entre les Spurs de Wemby et les New York Knicks, c'est l'heure de prouver que la rencontre entre la Corée du Sud et la Tchéquie vaut plus le coup de se taper une affreuse nuit blanche.

→ Parce que les surnoms sont beaucoup plus stylés au foot

Le sport états-unien regorge de surnoms fascinants pour accompagner les noms de ses franchises. New York se fait surnommer les Knicks en hommage au Father Knickerbocker, icône de la Big Apple , tandis que les Spurs, « éperons » en français, s’appellent ainsi en hommage à la culture cowboy du Texas. Super… Maintenant on peut parler des Guerriers Taeguk (ultimes) et les Nároďák (natifs) ou pas ? Du côté des Knicks, seuls trois joueurs peuvent se targuer de représenter leur région natale : Alvarado, Brunson, Karl-Anthony Towns. Cela fait peu. Si au moins New York avait calé un petite référence aux Tchèques en s’appelant les Knickjs , à la limite. Mais non, même pas. Victoire aux (trois) points du soccer .

→ Parce qu’on a le droit de ne pas avoir de vainqueur

On voit déjà venir les « ouin-ouin, il y a pas de match nul au basket ». Et alors ? Rien que pour ça, le football est plus intéressant. Demandez donc à Wembanyama et ses potes texans s’ils n’auraient pas préféré se quitter bons amis avec leurs bourreaux du soir après la game 4.…

Par Julien Faure, avec Nathan Beaufils pour SOFOOT.com