 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ce sera la Coupe du monde la plus polluante de l’histoire
information fournie par So Foot 11/06/2026 à 14:32

Ce sera la Coupe du monde la plus polluante de l’histoire

Ce sera la Coupe du monde la plus polluante de l’histoire

Pour l’écologie, on repassera. Les polémiques autour de ce Mondial sont alimentées jour après jour et cette fois-ci, ce sont les émissions carbones, dues aux longs et nombreux déplacements, notamment des supporters, qui sont dans le viseur de Greenly. La plateforme mondiale de la comptabilité carbone estime que 7,8 millions de tonnes d’émissions seront rejetées dans l’atmosphère, soit plus du double que lors du Mondial qatari.

90 % des émissions seraient liées au transport des spectateurs

Avec une Coupe du monde se jouant dans trois pays différents (Mexique, États-Unis et Canada), Greenly affirme que le trajet moyen d’un spectateur international (donc depuis son domicile) est de 19 400 bornes en moyenne contre 13 000 au Qatar , ce qui favorise les émissions de CO2. Pour autant, selon Alexis Normand, cofondateur de Greenly, la FIFA et les différentes nations devraient utiliser ce genre d’évènements pour faire profiter la transition écologique : « Ils peuvent au contraire devenir de puissants moments de prise de conscience sur leur impact climatique et déclencher un choc d’investissement vers des infrastructures plus durables : transports électriques, ferroviaire, stades sobres, mobilité des spectateurs mieux organisée. Notre étude montre que près de 90 % des émissions estimées de la Coupe du monde 2026 proviennent du transport des spectateurs. »

EM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Mathieu Bodmer va changer de club normand
    Mathieu Bodmer va changer de club normand
    information fournie par So Foot 11.06.2026 14:31 

    Quitter un club de Ligue 1 pour un club de Ligue 3, et en plus pour rejoindre un autre club normand, il fallait oser. Mais quand ce club normand est ton club formateur, ça peut se comprendre. Selon L’Équipe , Mathieu Bodmer va quitter Le Havre pour rejoindre le ... Lire la suite

  • Pourquoi Corée du Sud-Tchéquie est plus intéressant que les finales NBA
    Pourquoi Corée du Sud-Tchéquie est plus intéressant que les finales NBA
    information fournie par So Foot 11.06.2026 14:25 

    Alors que le monde entier se passionne pour les finales NBA entre les Spurs de Wemby et les New York Knicks, c'est l'heure de prouver que la rencontre entre la Corée du Sud et la Tchéquie vaut plus le coup de se taper une affreuse nuit blanche. → Parce que les ... Lire la suite

  • L'OL pourrait déjà voir filer la révélation de sa saison
    L'OL pourrait déjà voir filer la révélation de sa saison
    information fournie par So Foot 11.06.2026 14:23 

    Un petit tour et puis s’en va. C’est presque devenu une habitude pour les supporters lyonnais de ne pouvoir profiter de leurs talents que pendant une petite saison. Après Georges Mikautadze, parti du côté de Villarreal la saison dernière, c’est désormais Afonso ... Lire la suite

  • Football: à New York, d'abord les Knicks puis la Coupe du monde
    Football: à New York, d'abord les Knicks puis la Coupe du monde
    information fournie par AFP Video 11.06.2026 14:16 

    Alors que les préparatifs se déroulent dans une fan zone officielle à Brooklyn Bridge Park, à New York, des passants réagissent au Mondial-2026, sur le point de commencer aux États‑Unis.

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank