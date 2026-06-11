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Didier Digard prolonge officiellement avec le HAC
information fournie par So Foot 11/06/2026 à 14:54

Didier Digard prolonge officiellement avec le HAC

Didier Digard prolonge officiellement avec le HAC

Il y a des DD qui restent. Didier Digard a officiellement prolongé son contrat d’une année, plus une en option avec Le Havre , a annoncé le club normand dans un communiqué. Après avoir obtenu une quatorzième place de Ligue 1 (35 points), l’ancien entraîneur de Nice (2023) va entamer sa troisième saison sur le banc du HAC, soit autant qu’en tant que joueur professionnel dans son club formateur, entre 2004 et 2007.

Manager, Stratège, Passionné. Didier Digard, encore et toujours Ciel&Marine pic.twitter.com/qR1UQcsSw1…

NB pour SOFOOT.com

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