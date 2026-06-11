Didier Digard prolonge officiellement avec le HAC
Il y a des DD qui restent. Didier Digard a officiellement prolongé son contrat d’une année, plus une en option avec Le Havre , a annoncé le club normand dans un communiqué. Après avoir obtenu une quatorzième place de Ligue 1 (35 points), l’ancien entraîneur de Nice (2023) va entamer sa troisième saison sur le banc du HAC, soit autant qu’en tant que joueur professionnel dans son club formateur, entre 2004 et 2007.
Manager, Stratège, Passionné. Didier Digard, encore et toujours Ciel&Marine pic.twitter.com/qR1UQcsSw1…
NB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer