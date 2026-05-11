C’est toujours aussi crypté entre Canal+ et Ligue 1+
Un rapprochement pas si évident. Alors que le boss de Canal +, Maxime Saada, se disait il y a quelques jours « toujours favorable à distribuer Ligue 1+ dès la saison prochaine », voilà que l’espoir prend un coup dans l’aile . Selon les informations de L’Équipe , la situation est plus compliquée que cela , puisque de leur côté, Ligue 1+ et Nicolas de Tavernost, DG bientôt démissionnaire, auraient quelques doléances, opposées aux volontés de la chaîne cryptée.
Ligue 1+ a des exigences
La première, et pas des moindres : il faudrait que Canal+ abandonne ses poursuites judicaires à l’encontre de la LFP. Deuxièmement, l’offre Ligue 1+ distribuée par Canal devrait être incluse dans le « pack sport » de la chaîne, aux côtés des coupes d’Europe de foot, de la Premier League, de la Formule 1 ou encore du Top 14. Deux positions que Canal+ ne voit évidemment pas du même œil .…
JF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer