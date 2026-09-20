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Téhéran ferme un centre culturel lié à la France, Paris va prendre des mesures
information fournie par Reuters 20/09/2026 à 22:23
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(Actualisé avec déclarations du ministère français des Affaires étrangères)

Les autorités iraniennes ont fait fermer un centre de langue française affilié à l'ambassade de France à Téhéran en vertu d'une décision de justice, a annoncé dimanche le parquet de Téhéran, cité par l'agence de presse semi-officielle Tasnim.

La France a dénoncé une décision injustifée et brandit la menace de possibles représailles.

"La France condamne avec la plus grande fermeté l'intrusion des forces de sécurité iraniennes dans les locaux du Centre de langue française à Téhéran ainsi que l'annonce par les autorités iraniennes de la fermeture du centre", écrit le Quai d'Orsay dans un communiqué.

"Cette nouvelle attaque contre le dispositif culturel français en Iran, qui fait suite à l'agression de deux agents de l'ambassade de France en juillet dernier, est injustifiable", déclare le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pascal Confavreux.

"La France prendra les mesures appropriées pour y répondre. Par ailleurs, à la demande du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, l'ambassadeur de la République islamique d'Iran sera convoqué au Quai d'Orsay", est-il précisé.

Selon les autorités, le centre fonctionnait depuis des années sous couvert d'enseignement des langues étrangères, malgré des mises en demeure répétées de se mettre en règle.

Il est accusé d'activités portant atteinte à la culture iranienne et à la sécurité nationale, notamment l'identification de personnes et la constitution de réseaux, ainsi que la facilitation du départ d'Iraniens qualifiés hors du pays.

Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araqchi, a publié samedi un tweet virulent à l'encontre de son homologue français Jean-Noël Barrot, dénonçant ses "larmes de crocodile" alors que "la France refuse toute excuse pour ses crimes coloniaux".

Les deux ministres doivent se rencontrer mardi aux Nations unies, qui tiennent leur Assemblée générale annuelle. Le président Emmanuel Macron devrait également rencontrer son homologue Massoud Pezeshkian à New York.

(Bureau de Dubaï et John Irish, Jean-Stéphane Brosse pour la version française et Claude Chendjou)

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1 commentaire

  • 07:42

    L’iran agit, la France brandit la menace de possibles représailles.

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