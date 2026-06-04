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Accord de diffusion trouvé entre FIFA+ et DAZN
information fournie par So Foot 04/06/2026 à 18:14

Accord de diffusion trouvé entre FIFA+ et DAZN

Accord de diffusion trouvé entre FIFA+ et DAZN

Il faudra bientôt un mode d’emploi pour savoir où regarder du foot. La FIFA et DAZN ont conclut un accord concernant l’intégration du contenu FIFA+ au portefeuille de la plateforme de diffusion anglaise .

Seront ainsi disponibles environ 8 500 matchs en direct par an , issus des championnats d’une centaine d’associations membres de la FIFA, mais aussi des programmes originaux et du contenu d’archives. Une partie des contenus seront disponibles gratuitement , et les abonnés DAZN pourront également profiter de contenus « premium » .…

OC pour SOFOOT.com

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