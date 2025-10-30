 Aller au contenu principal
Technip Energies: le bénéfice affecté par une acquisition
information fournie par Boursorama avec AFP 30/10/2025 à 08:01

( AFP / ERIC PIERMONT )

Technip Energies a vu son bénéfice part du groupe légèrement reculer au troisième trimestre sur un an, affecté notamment par des frais d'acquisition, mais reste en croissance sur l'année et a confirmé tous ses objectifs.

Le groupe français d'ingénierie et de services, très actif dans les projets gaziers, a dégagé un bénéfice net part du groupe en baisse de 1% à 90,9 millions d'euros de juillet à septembre, a-t-il indiqué jeudi dans un communiqué.

Outre une fiscalité alourdie et un résultat financier touché par la baisse des taux, cette érosion s'explique par les "frais de l'acquisition" de l'activité de catalyseurs de l'américain Ecovyst lors du trimestre, a expliqué le directeur financier de Technip Energies, Bruno Vibert, lors d'une conférence téléphonique.

Valorisée à 556 millions de dollars, cette activité va permettre à Technip de renforcer ses capacités industrielles, que ce soit dans la fabrication de plastiques ou de production de carburants non fossiles, a fait valoir l'entreprise qui espère clôturer l'acquisition au premier trimestre 2026.

Sur les neuf premiers mois de l'année en revanche, le bénéfice net part du groupe de Technip Energies a crû de 0,7% à 281,9 millions d'euros, sur un chiffre d'affaires ajusté ayant bondi de 9% à 5,42 milliards d'euros.

Les prises de commande, augurant du futur chiffre d'affaires, ont de leur côté marqué le pas depuis le début de l'année, chutant de 30% sur un an à 3,4 milliards d'euros. A noter, un contrat "majeur" (soit plus d'un milliard d'euros) pour la construction d'une infrastructure de gaz naturel liquéfié aux Etats-Unis, annoncé en août.

A la fin septembre, le carnet de commandes total atteignait 16,8 milliards d'euros, une baisse de 14% par rapport à la fin décembre 2024.

"Technip Energies a réalisé une performance financière solide sur les neuf premiers mois de 2025", selon son directeur général, Arnaud Pieton, cité dans le communiqué: "nous confirmons nos prévisions pour l'exercice 2025".

Le groupe vise notamment cette année un chiffre d'affaires ajusté compris entre 7 et 7,8 milliards d'euros.

