Tchouaméni ne changera pas pour plaire

Parle à ma main.

Cadre du Real Madrid et surtout de l’équipe de France, Aurélien Tchouaméni est souvent au cœur de longs débats entre les suiveurs du foot. Parce que ses prestations sont parfois jugées trop neutres ou pas à la hauteur, mais essentiellement parce que son talent fait de lui un joueur attendu à chaque sortie . Dans les colonnes de l’Équipe , celui qui n’a encore que 25 ans, a accepté de revenir sur ces thématiques, tout en se montrant tranchant dans ses positions et bien dans ses baskets .…

JF pour SOFOOT.com