Les conseils de Benzema pour Mbappé
Parole de Ballon d’or.
Dans une interview accordée au média espagnol AS , Karim Benzema a accepté de se pencher sur le sujet Real Madrid . Loin du tumulte du foot ibérique depuis désormais trois saison et son départ pour Al-Ittihad, le natif de Bron sait que sa voix compte toujours , surtout quand il s’agit de parler des attaquants de la Maison blanche, et encore plus lorsqu’il s’agit de son successeur et compatriote, Kylian Mbappé.…
JF pour SOFOOT.com
