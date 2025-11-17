 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Une loi Edoardo Bove en Italie ?
information fournie par So Foot 17/11/2025 à 21:05

Une loi Edoardo Bove en Italie ?

Une loi Edoardo Bove en Italie ?

L’Italie tire les bonnes leçons.

Près d’un an après un malaise cardiaque en plein match alors qu’il portait encore les couleurs de la Fiorentina, Edoardo Bove n’a toujours pas retrouvé les terrains. Aujourd’hui à la Roma, l’Italien a pu retrouver le sourire le temps d’une journée , alors qu’une loi à son nom a été présentée ce 17 novembre au Sénat italien. La « loi Bove sur les premiers secours » a pour but de former les citoyens aux gestes de premier secours en cas de problème cardiaque . Alors que son cas avait soulevé de nombreuses interrogations, voilà que le gouvernement italien a décidé de prendre les choses en main , en formant massivement sur les premiers secours.…

JF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Tchouaméni ne changera pas pour plaire
    Tchouaméni ne changera pas pour plaire
    information fournie par So Foot 17.11.2025 20:33 

    Parle à ma main. Cadre du Real Madrid et surtout de l’équipe de France, Aurélien Tchouaméni est souvent au cœur de longs débats entre les suiveurs du foot. Parce que ses prestations sont parfois jugées trop neutres ou pas à la hauteur, mais essentiellement parce ... Lire la suite

  • Neymar dans la « liste » des joueurs « sélectionnables » d’Ancelotti
    Neymar dans la « liste » des joueurs « sélectionnables » d’Ancelotti
    information fournie par So Foot 17.11.2025 19:44 

    Pas de numéro 10 dans ma team Carlo Ancelotti connaît trop bien le football pour jouer les fossoyeurs. Si Neymar n’a plus joué un match avec le maillot auriverde depuis des lustres, enchaîne les blessures, les embrouilles et les investissements , son nom suffit ... Lire la suite

  • Les Neymar rachètent la marque Pelé contre une belle petite somme
    Les Neymar rachètent la marque Pelé contre une belle petite somme
    information fournie par So Foot 17.11.2025 18:16 

    Longue vie au Roi. La société NR Sports, dirigée par Neymar et son père, a acquis la marque Pelé, pour un montant non confirmé mais estimé à environ 15,5 millions d’euros . Selon le média brésilien UOL , l’annonce officielle devrait être faite le 19 novembre, date ... Lire la suite

  • Cette fois, c'est la bonne pour le Barça et le Camp Nou
    Cette fois, c'est la bonne pour le Barça et le Camp Nou
    information fournie par So Foot 17.11.2025 17:29 

    Home sweet home. Après deux ans d’attente, une récente réouverture au public et même une visite de Lionel Messi, c’est désormais officiel. Ce lundi, le FC Barcelone a annoncé que son match prévu samedi, à 16h15 contre l’Athletic Club pour la 13 e journée de Liga, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank