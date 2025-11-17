Une loi Edoardo Bove en Italie ?

L’Italie tire les bonnes leçons.

Près d’un an après un malaise cardiaque en plein match alors qu’il portait encore les couleurs de la Fiorentina, Edoardo Bove n’a toujours pas retrouvé les terrains. Aujourd’hui à la Roma, l’Italien a pu retrouver le sourire le temps d’une journée , alors qu’une loi à son nom a été présentée ce 17 novembre au Sénat italien. La « loi Bove sur les premiers secours » a pour but de former les citoyens aux gestes de premier secours en cas de problème cardiaque . Alors que son cas avait soulevé de nombreuses interrogations, voilà que le gouvernement italien a décidé de prendre les choses en main , en formant massivement sur les premiers secours.…

JF pour SOFOOT.com