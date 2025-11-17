Le communiqué cinglant du PSG sur Mbappé
Les histoires d’amour finissent mal nouvel épisode.
Qui dit affaire de gros sous dit souvent litige. Alors quand on parle de très très gros sous, on dit aussi logiquement très très gros litige. Actuellement, entre le PSG et Kylian Mbappé, on est totalement dans ce deuxième cas . Alors que les deux camps étaient opposés au prud’hommes ce 17 novembre et qu’ils se sont réclamés des quantités d’argent astronomiques, le PSG a dégainé un communiqué bien salé envers le joueur .…
JF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer