Le communiqué cinglant du PSG sur Mbappé
information fournie par So Foot 17/11/2025 à 22:10

Les histoires d’amour finissent mal nouvel épisode.

Qui dit affaire de gros sous dit souvent litige. Alors quand on parle de très très gros sous, on dit aussi logiquement très très gros litige. Actuellement, entre le PSG et Kylian Mbappé, on est totalement dans ce deuxième cas . Alors que les deux camps étaient opposés au prud’hommes ce 17 novembre et qu’ils se sont réclamés des quantités d’argent astronomiques, le PSG a dégainé un communiqué bien salé envers le joueur .…

JF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
  • Impériale, l’Allemagne file au Mondial
    Impériale, l’Allemagne file au Mondial
    information fournie par So Foot 17.11.2025 22:39 

    Il fallait gagner, alors ils l’ont fait. Sous pression avant d’affronter la Slovaquie à Leipzig , l’Allemagne a mis les petits plats dans les grands pour obtenir son ticket direct pour le Mondial. Vainqueurs 6-0 face à Milan Škriniar et ses compatriotes , les hommes ... Lire la suite

  • Les avocates Frédérique Cassereau (2e à partir de la gauche) et Delphine Verheyden (au centre), représentant Kylian Mbappé, à leur arrivée aux prud'hommes de Paris le 17 novembre 2025. La star du Real Madrid et son ancien club, le Paris SG, se réclament des centaines de millions d'euros pour solder leur séparation houleuse ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    Aux Prud’hommes, Mbappé et le PSG se réclament des sommes folles
    information fournie par AFP 17.11.2025 21:51 

    Une première audience tendue et des sommes folles égrenées en pagaille par deux armées d'avocats: aux Prud'hommes de Paris, Kylian Mbappé et le PSG, en litige depuis deux ans, se sont respectivement réclamé lundi des centaines de millions d'euros pour solder leur ... Lire la suite

  • Les conseils de Benzema pour Mbappé
    Les conseils de Benzema pour Mbappé
    information fournie par So Foot 17.11.2025 21:43 

    Parole de Ballon d’or. Dans une interview accordée au média espagnol AS , Karim Benzema a accepté de se pencher sur le sujet Real Madrid . Loin du tumulte du foot ibérique depuis désormais trois saison et son départ pour Al-Ittihad, le natif de Bron sait que sa ... Lire la suite

  • Une loi Edoardo Bove en Italie ?
    Une loi Edoardo Bove en Italie ?
    information fournie par So Foot 17.11.2025 21:05 

    L’Italie tire les bonnes leçons. Près d’un an après un malaise cardiaque en plein match alors qu’il portait encore les couleurs de la Fiorentina, Edoardo Bove n’a toujours pas retrouvé les terrains. Aujourd’hui à la Roma, l’Italien a pu retrouver le sourire le ... Lire la suite

