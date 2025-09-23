Tchouaméni devrait rater le prochain rassemblement avec les Bleus
Oh les vacances qui vont faire du bien !
Le jeudi 2 octobre à 14 heures, Didier Deschamps ne risque pas d’appeler Aurélien Tchouaméni dans sa liste des 23 pour le rassemblement d’octobre. D’après les informations du Parisien partagées ce mardi , le joueur du Real Madrid, expulsé lors du match aller contre l’Islande suite à une vilaine semelle, devrait se voir infliger une suspension pour les deux prochains matchs de qualification à la Coupe du monde 2026.…
MBC pour SOFOOT.com
