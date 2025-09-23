 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Tchouaméni devrait rater le prochain rassemblement avec les Bleus
information fournie par So Foot 23/09/2025 à 17:43

Oh les vacances qui vont faire du bien !

Le jeudi 2 octobre à 14 heures, Didier Deschamps ne risque pas d’appeler Aurélien Tchouaméni dans sa liste des 23 pour le rassemblement d’octobre. D’après les informations du Parisien partagées ce mardi , le joueur du Real Madrid, expulsé lors du match aller contre l’Islande suite à une vilaine semelle, devrait se voir infliger une suspension pour les deux prochains matchs de qualification à la Coupe du monde 2026.…

