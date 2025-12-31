 Aller au contenu principal
L’OL rend hommage à un membre du staff soudainement décédé
information fournie par So Foot 31/12/2025 à 12:16

L’Olympique lyonnais est en deuil.

Le club rhodanien a annoncé dans un communiqué ce mardi soir la disparition soudain de Nicolas Quinault, préparateur physique du groupe Pro 2. Il était un visage très connu de l’OL, présent au club depuis 2003 et passé par de nombreuses sections : avant la réserve, il avait aussi travaillé comme préparateur athlétique auprès du groupe professionnel et de l’équipe féminine. Il est décédé à l’âge de 37 ans.

Sport
