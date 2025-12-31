Les 50 plus grandes sélections africaines de l’histoire (3e) : Côte d’Ivoire 2006

En 2006, la Côte d’Ivoire de Didier Drogba ne sort pas des poules à la Coupe du monde et s’incline en finale de la CAN au bout d’un scénario cruel. Au-delà du terrain et du football, les Éléphants se présentent comme une respiration pour un pays marqué par la guerre civile. Ce qui méritait bien une place sur le podium des plus grandes sélections africaines de l’histoire.

⇐ Retrouvez les sélections classées 5 e et 4 e ici

Il y a des moments où le football n’est plus seulement un sport. En 2006, alors que la Côte d’Ivoire est en pleine guerre civile, la sélection nationale incarne une respiration pour les supporters, un moment à part dans la carrière des joueurs. Gilles Yapi-Yapo (43 ans), milieu de terrain ivoirien de l’époque, passé par Nantes et les Young Boys, revient sur cette période presque indescriptible, où le jeu était le dernier exutoire d’un pays coupé en deux.

C’est quoi ton premier souvenir de cette aventure en 2006 avec la Côte d’Ivoire ? …

Par Célia Merckens pour SOFOOT.com