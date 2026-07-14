Tchouaméni de retour, Barcola titulaire : la composition de la France face à l'Espagne

Tchouaméni de retour, Barcola titulaire : la composition de la France face à l'Espagne

Comme prévu. Les rumeurs étaient donc vraies : Didier Deschamps a décidé d’opérer un changement sur le flanc gauche de son attaque puisque c’est Bradley Barcola qui débutera cette première demi-finale du Mondial 2026 , ce mardi soir face à l’Espagne (coup d’envoi à 21 heures). Le Parisien remplace ainsi son coéquipier en club Désiré Doué, lequel avait débuté en quart face au Maroc.

Autre changement à noter parmi les titulaires, Aurélien Tchouaméni qui débutera dans l’entrejeu au côté d’Adrien Rabiot et récupère ainsi sa place de titulaire au détriment de Manu Koné , lequel fera parler la poudre dans la peau d’un joker de luxe du côté de Dallas.…

JD pour SOFOOT.com