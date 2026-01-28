Ces matchs qui peuvent changer le destin des clubs français en C1

Voilà qui aurait pu nous faire accrocher aux cours de maths. Grâce à un modèle savamment bricolé par Julien Guyon , professeur de maths appliquées à l’École nationale des ponts et chaussées (ENPC), assisté de deux étudiants (Oscar Pécoud-Gatti et Paul Vandercoilden), on sait désormais précisément quels seront les matchs auront le plus d’impact sur la qualification ou non des clubs français. Leur modèle se base sur les scores Elo actualisés des 36 équipes engagées ainsi que l’avantage du terrain pour considérer chaque scénario possible en s’appuyant sur un million de simulations.

Le PSG : gagner et dormir tranquille

Sixième au classement, le PSG aurait pu être déjà peinard. Mais une défaite mal tombée à Lisbonne face au Sporting (2-1) est venue remettre un léger coup de pression. Paris n’est donc pas encore officiellement en huitièmes, même si les chiffres restent largement favorables. Selon le modèle Guyon, le PSG a 67,3 % de chances de finir dans le top 8 avant même de jouer Newcastle (7 e ). Si un nul pourrait compliquer l’affaire, une victoire suffira à sceller leur qualification. D’après les maths, le match à surveiller en priorité est Manchester City-Galatasaray avec 5,5 % d’impact sur le destin parisien.…

CM pour SOFOOT.com