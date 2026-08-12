Taïwan condamne les exercices "dangereux" que la marine chinoise prévoit de mener avec l'Indonésie à l'est de l'île

par Ben Blanchard

Taïwan a condamné mercredi les exercices "dangereux" que la marine chinoise prévoit de mener avec un navire de guerre indonésien au large des côtes de son territoire, affirmant que Pékin tente de donner la fausse impression qu'il contrôle ces eaux.

La Chine considère Taïwan, gouverné démocratiquement, comme faisant partie de son territoire, et a lancé en juin des patrouilles de garde-côtes au large de la côte est de l’île, suscitant la colère de Taipei et l’inquiétude de Washington.

Le ministère chinois de la Défense a déclaré mardi que cet exercice, qui doit avoir lieu mi-août, serait un "exercice de navigation" avec un navire de la marine indonésienne, une initiative inhabituelle.

La Chine n'organise généralement pas d'exercices avec des forces armées étrangères près de Taïwan.

Mardi, le Conseil des affaires continentales de Taïwan, chargé de la politique vis-à-vis de la Chine, a qualifié cet exercice de "provocation militaire" et a déclaré que Pékin devait "mettre immédiatement fin à ce comportement dangereux qui porte atteinte au statu quo".

"Il s’agit en réalité d’une manipulation politique, d’'exercices en apparence, d’une expansion en réalité', visant à donner à la communauté internationale la fausse impression que les communistes chinois exercent leur juridiction sur les eaux situées à l’est de Taïwan", a-t-il indiqué dans un communiqué.

Répondant mercredi aux questions des députés au Parlement taïwanais, Wu Tien-jen, sous-chef d’état-major adjoint chargé du renseignement, a déclaré que le navire de guerre indonésien censé participer aux exercices militaires chinois était en fait sur le chemin du retour depuis le Japon.

"Sur le plan militaire, cela n’a pas d’impact direct sur Taïwan", a-t-il déclaré, ajoutant que le navire ne venait pas spécialement pour s’entraîner avec la marine chinoise. "Cela revêt une importance géopolitique."

Le ministère des Affaires étrangères de Taïwan a indiqué par ailleurs qu’il avait demandé des "éclaircissements" à l’Indonésie concernant sa participation à cet exercice.

La marine indonésienne a confirmé mercredi que le navire indonésien en question mènera des "exercices de passage" avec les pays qu’il traversera lors de son retour en Indonésie, soulignant la politique étrangère de non-alignement de l’Indonésie.

Taïwan a entrepris il y a une semaine des exercices militaires de grande envergure visant à tester la capacité du commandement à s'adapter rapidement lorsque les mouvements de l'ennemi déjouent les prévisions.

Ces exercices, connus sous le nom de "Han Kuang" et devant durer dix jours, prévoient notamment des vols de chasseurs et des déploiements navals d'urgence.

(Rédigé par Ben Blanchard ; Ananda Teresia ; version française Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)