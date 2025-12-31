Syrie-Une attaque suicide contre une patrouille de sécurité à Alep fait un mort

Une personne a été tuée et deux membres des forces de sécurité syriennes ont été blessés dans un attentat-suicide survenu mercredi à Alep, dans le nord-ouest de la Syrie, a déclaré un porte-parole du gouvernement syrien.

Le kamikaze aurait un "lien idéologique" avec le groupe Etat islamique (EI), a déclaré le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Nour al-Din al-Baba, à l'agence de presse officielle Al Ekhbariya. Une enquête est en cours pour déterminer l'identité de l'assaillant, a-t-il ajouté.

D'après la chaîne de télévision Ekhbariya TV, citant une source sécuritaire, l'assaillant a déclenché un engin explosif quand une patrouille de sécurité est venue le fouiller, le considérant comme suspicieux.

Aucun groupe n'a revendiqué l'attaque dans l'immédiat.

(Yomna Ehab et Muhammed Al Gebaly; version française Jean Terzian)