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Syrie-Un haut responsable de l'EI tué dans une frappe aérienne américaine
information fournie par Reuters 24/06/2026 à 15:46

L'état-major américain annonce mercredi avoir tué un haut responsable du groupe Etat islamique lors d'une frappe aérienne en Syrie le 19 juin dernier.

Cette opération participe "des efforts des Etats-Unis pour désorganiser et éliminer les terroristes qui cherchent à attaquer des Américains à l'étranger ou sur le territoire national", déclare le Commandement central sur X.

L'EI, dont la présence en Syrie reste sporadique, a décrété en février dernier une nouvelle phase d'attaques contre le gouvernement du président Ahmed al-Charaa et ses représentants, faisant plusieurs morts.

(Reportage Susan Heavey, version française Sophie Louet, édité par Tangi Salaün)

Proche orient
Syrie
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