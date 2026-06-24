Syrie-Un haut responsable de l'EI tué dans une frappe aérienne américaine

L'état-major américain annonce mercredi avoir tué un haut responsable du groupe Etat islamique lors d'une frappe aérienne en Syrie le 19 juin dernier.

Cette opération participe "des efforts des Etats-Unis pour désorganiser et éliminer les terroristes qui cherchent à attaquer des Américains à l'étranger ou sur le territoire national", déclare le Commandement central sur X.

L'EI, dont la présence en Syrie reste sporadique, a décrété en février dernier une nouvelle phase d'attaques contre le gouvernement du président Ahmed al-Charaa et ses représentants, faisant plusieurs morts.

(Reportage Susan Heavey, version française Sophie Louet, édité par Tangi Salaün)