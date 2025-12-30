Syrie-Couvre-feu à Lattaquié après des manifestations meurtrières

Les autorités syriennes ont imposé mardi un couvre-feu à Lattaquié, fief alaouite situé dans l'ouest du pays, à la suite de la mort de quatre personnes dans une manifestation réprimée par les forces de sécurité, rapportent les médias d'Etat.

Des milliers d'Alaouites, communauté de l'ancien président Bachar al Assad renversé en décembre 2024, se sont rassemblés dimanche sur la place Azhari à Lattaquié pour réclamer notamment la libération de milliers de prisonniers alaouites et la mise en place d'un système fédéral.

Ils réclamaient également la fin des violences contre leur communauté, une branche de l'islam chiite minoritaire en Syrie qui est régulièrement prise pour cible depuis l'installation d'un gouvernement sunnite à Damas en décembre 2024. Un attentat a fait huit morts vendredi dernier dans une mosquée alaouite à Homs.

Le couvre-feu dans la ville côtière de Lattaquié sera en vigueur de 17h00 mardi (14h00 GMT) à 06h00 (03h00 GMT) mercredi, précisent les médias d'Etat.

Les forces de sécurité, qui auraient été impliquées dans des fusillades durant la manifestation de dimanche et lors de nouveaux mouvements de protestation lundi, ont renforcé leur présence dans plusieurs quartiers de Lattaquié.

(Reportage Ahmed Elimam, Leila Bassam et Kinda Makieh, version française Sophie Louet, édité par Zhifan Liu)