information fournie par So Foot • 28/01/2025 à 15:00

Sylvinho chante du Frank Sinatra

On vous met au défi de trouver un meilleur crossover.

Sa voie l’a emmené vers la sélection albanaise, il la chante désormais. Présent ce lundi pour la remise du Ballon d’or albanais de l’année 2024, Sylvinho s’est retrouvé, par on ne sait quel moyen, en train de pousser la chansonnette sur du Frank Sinatra avec sa fille Tati . Le duo improvisé a réinterprété le titre My Way du célèbre chanteur américain.…

TJ pour SOFOOT.com