Sylvain Kahn : «Le risque est que l’industrie automobile européenne soit avalée par les Chinois»

Sylvain Kahn, professeur à Sciences Po et chercheur au centre d’histoire de Sciences Po, spécialiste des questions européennes, a accordé un entretien au Revenu.

Sylvain Kahn est professeur agrégé à Sciences Po, où il enseigne les questions européennes et l’espace mondial. Il est également docteur en géographie et diplômé de géopolitique, agrégé d’histoire. Il a publié «Histoire de la construction de l’Europe depuis 1945» (PUF), «Le pays des Européens» (avec Jacques Lévy, Odile Jacob), «Géopolitique de l’union européenne» et «Dictionnaire critique de l’Union européenne» (Armand Colin). Il est le responsable et coauteur du mooc «Géopolitique de l’Europe», diffusé en ligne en français et en anglais sur les plateformes Coursera et Fun.

Après le Covid et en pleine guerre en Ukraine, quel est l’état de santé de l’Union européenne (UE) ?

Sylvain Kahn : L’Europe est plus concentrée. Face au Covid comme face à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les Européens ont considéré qu’ils réagiraient mieux unis que séparément. Pendant la pandémie, dès février 2020, les États et les instances européennes ont travaillé de concert, 24 heures sur 24. Ils ont mis en place toute une panoplie de mesures destinées à soutenir l’économie et les entreprises, mesures qui se sont cristallisées avec un plan de relance massif. Ce plan, concrétisé par la mobilisation de 750 milliards d’euros, était inédit car, pour le financer, les Européens ont fait ce qu’ils n’avaient jamais fait jusqu’à présent : ils ont