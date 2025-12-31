 Aller au contenu principal
Sydney accueille 2026 en rendant hommage aux victimes de l’attaque de Bondi
information fournie par Reuters 31/12/2025 à 14:00

Sydney a accueilli 2026 avec un feu d’artifice sous une présence policière renforcée, quelques semaines après l'attaque meurtrière commise par des hommes armés sur la célèbre plage de Bondi lors d'un rassemblement pour la fête juive de Hanoukka.

Les célébrations annuelles du Nouvel An à Sydney sont mondialement connues pour leurs feux d’artifice spectaculaires, avec 40.000 effets pyrotechniques s’étendant sur sept kilomètres à travers des bâtiments et des barges le long du port, dont le célèbre Harbour Bridge et l’Opéra.

Les organisateurs ont observé une minute de silence à 23h00 heure locale (12h00 GMT) en hommage aux victimes de l’attaque, tandis que le Harbour Bridge s’illuminait et qu’une menorah – symbole traditionnel du judaïsme – était projetée sur ses pylônes.

"Après une fin d’année tragique pour notre ville, nous espérons que le réveillon sera l’occasion de nous rassembler et de regarder avec espoir vers une année 2026 paisible et heureuse", a déclaré la maire de Sydney, Clover Moore, avant l’événement.

Un père et son fils sont accusés d'avoir ouvert le feu et tué 15 personnes le 14 décembre lors de la célébration de la fête juive de Hanoukka, la plus importante attaque qu'ait connu le pays depuis 1996 ayant ravivé les craintes d'une montée de l'antisémitisme en Australie.

Les festivités traditionnelles de Noël à Bondi ont été plus discrètes cette année, et plusieurs événements du Nouvel An prévus sur la plage ont été annulés.

Environ 3.000 policiers, certains armés de fusils, ont été déployés dans la ville pendant les célébrations principales, qui attirent habituellement plus d’un million de personnes.

"Nous devons faire preuve de défi face à ce crime terrible et dire que nous ne nous laisserons pas intimider par ce type de terrorisme, et que nous ne changerons pas notre façon de vivre dans notre belle ville", a déclaré mercredi le Premier ministre de Nouvelle-Galles du Sud, Chris Minns.

(Alasdair Pal, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

