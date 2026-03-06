Suspension d’un entraîneur portugais qui harcelait ses joueuses

« Crée toi un compte Onlyfans, c’est toujours mieux que de faire le trottoir, je m’abonnerai ! » Voilà le genre de message qu’envoyait à ses joueuses Filipe Linz, entraîneur pendant cinq ans de l’équipe féminine du Guia FC, un petit club amateur basé près d’Albufeira, dans le sud du Portugal. Le vendredi 27 février, la commission de discipline de la fédération portugaise (FPF) en charge du football amateur l’a reconnu coupable de harcèlement sexuel et moral envers 4 de ses joueuses.

Plusieurs autres membres de la direction du club ont été mis en cause. Il leur est reproché de ne pas avoir pris au sérieux et écarté les plaintes rapportées par les joueuses, tout en maintenant le coach à son poste. Ils écopent d’une amende de 2040 euros et le club, de deux matchs à huis-clos.…

JD pour SOFOOT.com