Suspense en MLS sur la route du dernier carré
information fournie par So Foot 04/11/2025 à 12:05

La revanche des Seattle.

Une semaine après une défaite aux tirs au but contre Minnesota (0-0, 3-2 tab) – oui, ça se passe comme ça en MLS –, les Seattle Sounders ont sorti les griffes ce lundi soir pour sa revanche à la maison en remettant les compteurs à zéro (4-2). L’occasion pour les deux équipes de se retrouver (encore) et disputer un match décisif pour accéder aux demi-finales des playoffs de MLS.…

