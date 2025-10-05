Survols de drones en Allemagne: le ministre de la Défense appelle au calme

Des voyageurs transportent des matelas gonflables qui leur ont été fournis pour dormir à l'aéroport international de Munich, après que des rapports d'observations de drones ont de nouveau forcé l'aéroport à fermer, le 4 octobre 2025 dans le sud de l'Allemagne ( AFP / Michaela STACHE )

Le ministre de la Défense allemand a appelé au calme dimanche après les alertes aux drones à l'aéroport de Munich et réclamé davantage de compétences pour la police régionale et les infrastructures critiques pour lutter contre ce type d'incident.

"Bien sûr, je comprends l'insécurité", a déclaré Boris Pistorius dans une interview dimanche au journal Handelsblatt, mais jusqu'à présent, les drones observés "n'ont pas constitué une menace concrète".

"Nous avons des moyens de réagir", a ajouté le ministre social-démocrate, "même si nous n'avons pas encore toutes les capacités que nous souhaiterions pour les combattre".

Le trafic aérien a repris samedi à l'aéroport de Munich, qui signalait sur son site web dimanche encore quelques "répercussions" mineures sur les vols.

L'aéroport avait suspendu son trafic vendredi pour la deuxième nuit consécutive à la suite d'une nouvelle alerte aux drones.

L'armée allemande a apporté son aide à la police sur place pour détecter les engins observés autour et au dessus du site.

Mais leur origine n'a pas pu être établie.

Ce type d'incidents s'est multiplié en Europe récemment, les membres de l'UE soupçonnant la Russie d'être à l'origine de ces survols de sites sensibles.

Malgré son intervention à Munich, "la Bundeswehr ne peut pas être présente partout en Allemagne où apparaissent des drones pour les abattre", a averti le ministre.

Il est "beaucoup plus décisif", selon lui, de donner plus de compétences à la police régionale et aux infrastructures critiques comme les centrales électriques et les aéroports pour "agir [contre les drones], jusqu'à une certaine altitude".

Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, le 23 septembre 2025 à Berlin ( AFP / John MACDOUGALL )

M. Pistorius a également apporté son soutien à la révision des lois sur la sécurité aérienne, qui démarrera mercredi sous l'impulsion du ministre de l'Intérieur Alexander Dobrindt.

L'objectif serait de permettre à l'armée allemande d'abattre les drones. Jusqu'à présent, seule la police en a le droit, uniquement en cas de menace grave.

L'Allemagne avait aussi annoncé la création d'un "centre anti-drones" fin septembre après des cas de survol de sites sensibles dans le nord du pays.