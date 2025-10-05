Ukraine: cinq morts et des coupures de courant après des frappes russes

Des sauveteurs ukrainiens sur le site d'une attaque aérienne russe à Lapaivka, dans la région de Lviv, le 5 octobre 2025 en Ukraine ( AFP / STRINGER )

Cinq personnes ont été tuées dimanche dans des frappes russes sur plusieurs régions d'Ukraine, ont rapporté les autorités locales, une attaque qui a provoqué des coupures de courant et poussé la Pologne voisine à mobiliser des avions et des systèmes au sol.

La Russie a intensifié ses frappes sur le réseau électrique ukrainien ces derniers jours, faisant craindre une campagne visant à plonger le pays dans le noir à l'approche de l'hiver, comme ce fut le cas en 2024.

Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, l'armée russe a frappé le pays avec "plus de 50 missiles et environ 500 drones d'attaque". "Les Russes ont une fois de plus pris pour cible nos infrastructures", a-t-il indiqué, demandant une nouvelle fois aux Occidentaux de fournir des moyens de défense antiaérienne à Kiev.

A Lviv, région qui a été plus épargnée que d'autres depuis le début de l'invasion russe en 2022, quatre personnes ont été tuées et six autres blessées, a indiqué sur Telegram son gouverneur Maksym Kozytsky.

Selon le maire de la ville éponyme, Andriï Sadovy, un complexe industriel a pris feu après cette attaque qui a aussi touché un secteur résidentiel. Une autre entreprise industrielle a été ciblée dans la région de Vinnytsia (centre-ouest), a rapporté une responsable locale, Natalia Zabolotna.

Photo prise et diffusée par les services d'urgence ukrainiens, le 5 octobre 2025, montrant une voiture en feu dans la cour d'un immeuble résidentiel après une attaque aérienne russe à Zaporijjia, en Ukraine ( Services d'urgence ukrainiens / Handout )

A Zaporijjia, une personne a été tuée et 10 personnes ont été blessées, selon le gouverneur régional Ivan Fedorov. Une infrastructure électrique a notamment été touchée, provoquant des coupures de courant chez 73.000 foyers, a-t-il précisé.

Plusieurs autres villes, notamment près du front dans l'est, ont été frappées, faisant plusieurs blessés, selon les autorités locales.

- Électricité et ferroviaire ciblés -

L'armée russe a rapporté avoir lancé dans la nuit "une attaque massive à l'aide d'armes de haute précision", dont des missiles hypersoniques Kinjal, sur des "entreprises du complexe militaro-industriel ukrainien et des infrastructures gazières et énergétiques qui assuraient leur fonctionnement".

Photo prise et diffusée par les services d'urgence ukrainiens, le 5 octobre 2025, luttant contre un incendie sur le site d'une attaque aérienne russe dans la région de Lviv, en Ukraine ( Services d'urgence ukrainiens / Handout )

Au cours de la journée écoulée, la région russe de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, a elle fait face à 140 drones ukrainiens, qui ont fait plusieurs blessés, a annoncé son gouverneur Viatcheslav Gladkov.

Les forces armées de la Pologne ont annoncé pour leur part dimanche sur X le déploiement d'avions et la mise en état d'alerte de défenses au sol pour protéger l'espace aérien du pays, notamment dans les régions proches de l'Ukraine.

Début septembre, la Pologne avait dénoncé l'intrusion de 19 drones dans son espace aérien, incriminant la Russie.

L'armée russe multiplie ces derniers jours les attaques en Ukraine, visant notamment les installations énergétiques ukrainiennes à l'approche de l'hiver.

Elle intensifie également ses frappes contre le réseau ferroviaire. Samedi, une attaque contre la gare de Chostka dans la région de Soumy (nord) a fait au moins un mort et 30 blessés, selon les autorités ukrainiennes.

Le patron des chemins de fer ukrainiens, Oleksandre Pertsovsky, avait rapporté samedi avoir relevé "40 attaques majeures" sur le réseau depuis août.

Photo prise et publiée par le service de presse des chemins de fer ukrainiens, le 4 octobre 2025, montrant un wagon de train en feu après une attaque de drone à Chostka, dans la région de Soumy, en Ukraine ( UKRAINIAN RAILWAYS / Handout )

Pour lui, l'amélioration technique des drones russes permet désormais à ceux-ci de "frapper très précisément" des cibles dans un rayon pouvant atteindre jusqu'à 100 kilomètres.

Il avait évoqué des raids de drones ayant visé "des gares, des sous-stations électriques, des dépôts de locomotives", parallèlement aux frappes sur les infrastructures énergétiques.

En réponse aux bombardements russes, l'Ukraine cible de son côté quasi quotidiennement les raffineries de pétrole russes. Samedi, elle avait affirmé avoir frappé une importante installation dans la région de Léningrad, dans le nord-ouest de la Russie.

Sur le front, l'armée russe a revendiqué dimanche la prise de la localité de Kouzmynivka, dans la région orientale de Donetsk, poursuivant ses avancées dans cette zone industrielle et minière, où se concentre l'essentiel des combats.