Surtaxes : les pâtes italiennes sous la menace des "Tarifs Trump"

La plus grande association agricole italienne a appelé à parer un "coup fatal" pour le secteur, et protéger un "symbole du régime méditerranéen".

( AFP / ANDREAS SOLARO )

L'Italie a annoncé travailler avec Washington et la Commission européenne pour tenter d'empêcher les Etats-Unis d'instaurer une surtaxe antidumping sur les importations de pâtes, une mesure qui inquiète les producteurs de la péninsule.

Début septembre, le département américain du Commerce a annoncé qu'il prévoyait d'imposer à partir de janvier 2026 des droits antidumping provisoires de plus de 91 % sur les pâtes, en plus des 15% actuellement appliqués.

Cette décision s'inscrit dans le cadre d'une enquête pour pratiques commerciales présumées de certaines marques impliquant des exportations vers les États-Unis à des prix inférieurs à ceux du marché ("dumping").

Le ministère italien des Affaires étrangères a dit "travailler en étroite collaboration avec les entreprises concernées et en consultation avec la Commission européenne afin de s'assurer que le ministère américain examine les droits provisoires imposés à nos entreprises". La diplomatie italienne a également dit être intervenue auprès de son ambassade à Washington pour "aider les entreprises à faire valoir leurs droits", selon un communiqué. "Le gouvernement italien espère que les États-Unis reconnaîtront l'intégrité et la pleine volonté de nos producteurs de coopérer à l'enquête en cours", a-t-on ajouté de même source.

Marché stratégique

L'annonce de cette surtaxe a provoqué de vives critiques dans la péninsule: le ministre de l'Agriculture Francesco Lollobrigida a dénoncé "un mécanisme hyperprotectionniste contre nos producteurs de pâtes" tandis que la plus grande association agricole italienne, Coldiretti, a appelé à éviter un "coup fatal". Ces mesures "inacceptables et abusives"sont "liées au projet de (Donald) Trump de délocaliser la production aux États-Unis", a dénoncé l'association dans un communiqué samedi, appelant l'UE et le gouvernement à "protéger un véritable symbole du régime méditerranéen".

Les États-Unis représentent un marché stratégique pour les producteurs italiens, avec une valeur estimée à près de 671 millions d'euros en 2024, selon Coldiretti, soit près de 17% des exportations.