 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Surtaxes : les pâtes italiennes sous la menace des "Tarifs Trump"
information fournie par Boursorama avec Media Services 06/10/2025 à 10:41

La plus grande association agricole italienne a appelé à parer un "coup fatal" pour le secteur, et protéger un "symbole du régime méditerranéen".

( AFP / ANDREAS SOLARO )

( AFP / ANDREAS SOLARO )

L'Italie a annoncé travailler avec Washington et la Commission européenne pour tenter d'empêcher les Etats-Unis d'instaurer une surtaxe antidumping sur les importations de pâtes, une mesure qui inquiète les producteurs de la péninsule.

Début septembre, le département américain du Commerce a annoncé qu'il prévoyait d'imposer à partir de janvier 2026 des droits antidumping provisoires de plus de 91 % sur les pâtes, en plus des 15% actuellement appliqués.

Cette décision s'inscrit dans le cadre d'une enquête pour pratiques commerciales présumées de certaines marques impliquant des exportations vers les États-Unis à des prix inférieurs à ceux du marché ("dumping").

Le ministère italien des Affaires étrangères a dit "travailler en étroite collaboration avec les entreprises concernées et en consultation avec la Commission européenne afin de s'assurer que le ministère américain examine les droits provisoires imposés à nos entreprises". La diplomatie italienne a également dit être intervenue auprès de son ambassade à Washington pour "aider les entreprises à faire valoir leurs droits", selon un communiqué. "Le gouvernement italien espère que les États-Unis reconnaîtront l'intégrité et la pleine volonté de nos producteurs de coopérer à l'enquête en cours", a-t-on ajouté de même source.

Marché stratégique

L'annonce de cette surtaxe a provoqué de vives critiques dans la péninsule: le ministre de l'Agriculture Francesco Lollobrigida a dénoncé "un mécanisme hyperprotectionniste contre nos producteurs de pâtes" tandis que la plus grande association agricole italienne, Coldiretti, a appelé à éviter un "coup fatal". Ces mesures "inacceptables et abusives"sont "liées au projet de (Donald) Trump de délocaliser la production aux États-Unis", a dénoncé l'association dans un communiqué samedi, appelant l'UE et le gouvernement à "protéger un véritable symbole du régime méditerranéen".

Les États-Unis représentent un marché stratégique pour les producteurs italiens, avec une valeur estimée à près de 671 millions d'euros en 2024, selon Coldiretti, soit près de 17% des exportations.

Guerre commerciale
Donald Trump

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Premier ministre démissionnairSébastien Lecornu à Matignon le 6 octobre 2025 ( POOL / Stephane Mahe )
    Le gouvernement Lecornu démissionne, la France s'enfonce dans la crise politique
    information fournie par AFP 06.10.2025 11:40 

    Déflagration politique: quelques heures à peine après avoir formé son gouvernement, Sébastien Lecornu a remis lundi sa démission à Emmanuel Macron, sous le feu des critiques et fragilisé de l'intérieur par la fronde des Républicains de Bruno Retailleau. Le locataire ... Lire la suite

  • Des personnes portent des sacs lors de leurs achats de Noël à Hambourg
    Zone euro: La croissance des ventes au détail ralentit en août
    information fournie par Reuters 06.10.2025 11:35 

    La croissance des ventes au détail dans la zone euro a ralenti d'un mois sur l'autre en août, en ligne avec les attentes, montrent les données publiées lundi par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Les ventes au détail dans les 20 pays partageant ... Lire la suite

  • Des enfants palestiniens portent un bidon rempli d'eau potable à partir de citernes mobiles dans le camp de réfugiés de Bureij, dans le centre de la bande de Gaza, le 6 octobre 2025 ( AFP / Eyad BABA )
    Pourparlers attendus en Egypte sur une libération d'otages et un cessez-le-feu à Gaza
    information fournie par AFP 06.10.2025 11:16 

    Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas doivent tenir des discussions indirectes lundi en Egypte, le président américain Donald Trump pressant les négociateurs "d'avancer rapidement" pour obtenir la libération des otages et mettre fin à deux ans de guerre ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 06.10.2025 11:12 

    Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,11% pour le Dow Jones .DJI , de 0,27% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,45% pour le Nasdaq .IXIC : * SECTEUR

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank