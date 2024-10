« Sursaut » : les propositions chocs de Nicolas Baverez

Dans son dernier essai, « Sursaut », l'éditorialiste du Point, Nicolas Baverez établi un constat à la fois documenté, implacable et lucide sur l'état de la France qui, selon lui, a atteint le point de rupture sous Emmanuel Macron.

Il en profite également pour lancer des pistes de réformes qui permettraient d'enfin inverser la vapeur. Morceaux choisis.

« Les réflexions et les mises en garde contre le déclin de la France ne se confondent en rien avec l'extrême droite, comme il est souvent avancé ou insinué. Elles découlent du destin historique très heurté de la France, qui alterne les phases de décrochage ou d'effondrement, comme lors des défaites de 1815 face à la coalition des monarchies européennes, de 1870 face à la Prusse, ou de 1940 face à l'Allemagne nazie, et des périodes de brillant redressement, lors du second Empire, de la Belle Époque, des Années folles, ou des Trente Glorieuses. Chacune des périodes d'affaissement vit s'élever de grandes voix, de Chateaubriand à Georges Bernanos en passant par Barbey d'Aurevilly ou Léon Bloy, pour appeler à reconstruire la France et à renouer le fil de son destin. »

« Les conséquences du retournement de notre démographie demeurent sous-estimées. La population augmentera faiblement jusqu'à atteindre 69,3 millions d'habitants en 2044, avant de régresser pour s'établir à