La banque centrale de Suède maintient inchangé son taux directeur
20/08/2025

La banque centrale de Suède a maintenu mercredi, comme attendu, son taux d'intérêt directeur à 2%, tout en laissant la porte ouverte à une nouvelle baisse des coûts d'emprunt cette année.

La Riksbank a souligné que l'inflation avait augmenté plus que prévu au cours de l'été mais estime que cela est probablement lié à des facteurs temporaires.

"Le conseil d'administration a donc décidé de laisser le taux directeur inchangé à 2% et considère qu'il existe encore une certaine probabilité d'une nouvelle baisse des taux d'intérêt cette année", a déclaré dans un communiqué la Riksbank, qui avait procédé à une baisse mi-juin.

(Rédigé par Simon Johnson, Niklas Pollard et Terje Solsvik à Oslo ; version française Blandine Hénault, édité par Zhifan Liu)

Banques centrales
Devises
