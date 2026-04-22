En Premier League, un nouveau leader et un relégué de plus

En Premier League, un nouveau leader et un relégué de plus

Burnley 0-1 Manchester City

But : Haaland (5 e )

Suspense total en Premier League. Avec sa victoire à Burnley (0-1) ce mercredi soir, Manchester City repasse tout juste devant Arsenal , grâce à un but d’Erling Haaland en début de rencontre. À égalité parfaite (70 points, +37 de différence de buts et le même bilan : 21v, 7n et 5d), Cityzens et Gunners se départagent par le nombre de buts marqués. Et dans ce domaine-là, ce sont les coéquipiers de Rayan Cherki qui réussissent le mieux, avec 66 buts inscrits, contre 63 pour Arsenal.…

TJ pour SOFOOT.com