information fournie par So Foot • 12/01/2025 à 19:44

Surprise ! Les Lyonnaises déjà éliminées de la Coupe de France !

On est sur un week-end bien moche pour l’OL.

Battu à Brest ce samedi en Ligue 1 (2-1), Lyon n’a même pas pu se rattraper chez les féminines. En déplacement à Reims (D1) ce dimanche pour les seizièmes de finale de la Coupe de France, les Fenottes ont été croquées aux tirs au but, et doivent déjà dire adieu à la compétition (0-0, 10-9 tab). Au terme de 90 minutes sans le moindre but, les Marnaises ont finalement dévoré le mastodonte rhodanien après une séance interminable, où se sont les gardiennes qui ont scellé le sort de la rencontre.…

