90 % des clubs professionnels anglais redoutent une année 2025 déficitaire

Champions des revenus, cancres de la rentabilité ? Selon le rapport annuel du cabinet d’audit BDO International, plus de 90 % des clubs des quatre premières divisions anglaises prévoient de clôturer l’exercice 2025 avec des pertes financières.

Et ce, alors même que la Premier League a enregistré en 2024 des revenus records de 7,4 milliards d’euros . L’une des principales explications réside dans le niveau très élevé des salaires dans le football professionnel anglais . D’après les chiffres de BDO, la masse salariale représente 63 % des revenus des clubs de Premier League, et atteint même 93 % en Championship.…

JE pour SOFOOT.com