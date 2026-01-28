 Aller au contenu principal
Pour Anthony Gordon, la Premier League est plus physique que la Ligue des champions
information fournie par So Foot 28/01/2026 à 12:21

Un vrai Gordon bleu ? Anthony Gordon , auteur de deux petits buts sur penalty en Premier League en 18 apparitions cette saison, a dépeint sa vision du football anglais en conférence de presse avant d’affronter le Paris Saint-Germain.

Justifiant par extension ses difficultés à marquer en championnat , l’attaquant de Newcastle est revenu sur sur les différences entre le championnat anglais et la plus prestigieuse des compétitions d’Europe ., où il a déjà inscrit 6 buts. « Je pense que les équipes en Ligue des champions sont beaucoup plus ouvertes , explique l’Anglais. Elles essaient toutes de jouer. […] La Premier League est plus physique que jamais. »

SW pour SOFOOT.com

