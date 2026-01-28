 Aller au contenu principal
Deux supporters de Chelsea hospitalisés à Naples
28/01/2026

Deux supporters de Chelsea hospitalisés à Naples

Deux supporters de Chelsea hospitalisés à Naples

Dans la nuit de mardi à mercredi, Chelsea a annoncé que deux de ses fans avaient été hospitalisés à Naples . Sans entrer dans les détails, le club a évoqué un incident survenu mardi soir, précisant que les deux supporters avaient subi des blessures « non mortelles ».

The club is aware of an incident that took place on Tuesday evening in Naples. Two fans are being treated in hospital, having sustained non-life-threatening injuries. The club would like to remind all supporters to exercise extreme caution whilst in the city and take note of……

JE pour SOFOOT.com


