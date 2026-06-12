Sur quelle chaîne regarder le match États-Unis – Paraguay ?

Sur quelle chaîne regarder le match États-Unis – Paraguay ?

Le match du mondial 2026 du Groupe D États-Unis – Paraguay aura lieu le samedi 13 juin 2026 à 03:00 (heure française) au SoFi Stadium de Los Angeles (Inglewood). Le match est à suivre en direct sur beIN Sports .

Sur place, le coup d’envoi sera donné à 18:00 (heure locale, Amérique/Los Angeles).…

GF pour SOFOOT.com