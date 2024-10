Supporters : Bruno Retailleau prend le virage à droite

Le déplacement avorté des supporters marseillais à Montpellier a donné lieu à des incidents avec les CRS et les policiers. Une opportunité pour Bruno Retailleau, le ministre de l’Intérieur, de s’inviter dans cette lancinante problématique et d’y promouvoir sa volonté d’ordre. Comme ses prédécesseurs.

Bruno Retailleau a envie d’attirer sur lui une grande partie de la lumière et de l’attention en se posant en quasi vice-Premier ministre de Michel Barnier. Avec aux commandes du ministère des Sports un Gil Avérous plutôt effacé, avant tout nommé pour faire passer les baisses des crédits auprès des fédérations, il était évident que la question des supporters lui donnerait l’occasion de s’illustrer. Les interdictions de déplacement s’avèrent de fait un sujet sensible, voire le principal dossier sur le versant régalien. La législation accorde pourtant déjà une ample latitude aux préfets pour les interdire, qui s’en privent de moins en moins. Celui des Marseillais à Montpellier était pourtant autorisé. Mais le voyage s’est terminé sur l’A9, avec des affrontements entre les ultras phocéens et les CRS. Un scénario trop familier largement retransmis en direct sur nos smartphones par les photos et les vidéos, assez impressionnantes il est vrai, postées sur les réseaux sociaux.

En cause, la décision de la préfecture de l’Hérault, qui a diffusé sur X sa version des événements, de bloquer finalement la venue des « supporters du club de football de l’Olympique de Marseille » dont le contingent dépassait largement le quota prévu (450). Bloqués sur le lieu du regroupement et de contrôle, certains « individus cagoulés munis de barres de fer et de fumigènes » ont provoqué des incidents. « Ces comportements sont inacceptables et une partie des supporters n’étaient semble-t-il venus que pour rechercher l’affrontement. […] Aussi j’interdis le déplacement de l’ensemble des supporters de l’OM jusqu’à Montpellier, supporters auxquels il a été demandé de faire demi-tour sous le nécessaire contrôle des CRS et gendarmes présents. » …

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com