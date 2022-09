Superprofits : "Notre priorité est que les entreprises permettent de faire profiter les Français", affirme Gabriel Attal

Le ministre chargé des Comptes publics assure que les recettes fiscales supplémentaires, enregistrées depuis l'inflation, sont destinées à protéger les Français. Concernant les entreprises, il n'a pas exclu de taxation sur les profits, si celles-ci ne faisaient pas "assez d'efforts".

Gabriel Attal à Paris le 7 juillet 2022. ( AFP / Ludovic MARIN )

Invité sur BFMTV , vendredi 2 septembre, Gabriel Attal a jugé que le gouvernement a "toujours dit la même chose", concernant une taxe sur les superprofits. " Notre priorité est que les entreprises permettent de faire profiter les Français , soit en augmentant la rémunération des salariés, soit en baissant le montant des factures", a déclaré le ministre chargé des Comptes publics. "Si on constate à la fin de l'année que les efforts ne sont pas suffisants, on ferme pas la porte (à une taxte sur les superprofits)", a-t-il également ajouté.

Le débat sur la taxation des "superprofits" a pris une tournure inattendue ces derniers jours, l'exécutif se retrouvant accusé d'être lui-même un "superprofiteur" par le biais de rentrées fiscales supérieures à ses attentes . Gabriel Attal a une nouvelle fois dû démentir l'existence d'une "cagnotte" au sein de l'Etat, alors que les accusations d'enrichissement excessif pesaient jusqu'ici plutôt sur de grandes entreprises comme TotalEnergies ou CMA-CGM.

"On dépense beaucoup plus pour protéger les Français"

"Il y a des recettes (fiscales) supplémentaires mais on dépense beaucoup plus pour protéger, accompagner les Français", a-t-il ainsi martelé. Avec la forte inflation ces derniers mois - accélérée par le conflit entre la Russie et l'Ukraine - et la bonne résistance de l'emploi et de la croissance en France, les rentrées fiscales sont de fait très dynamiques .

Indice des prix à la consommation (glissement annuel en %) de janvier 2017 à août 2022 ( AFP / )

Dans un communiqué sur la situation budgétaire de l'Etat, le ministère des Finances a d'ailleurs indiqué vendredi qu'à fin juillet 2022, "les recettes fiscales nettes s'(établissaient) à 172,5 milliards d'euros contre 144,1 milliards à fin juillet 2021".