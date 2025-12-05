 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Sunday Oliseh spoile la future destination de Victor Osimhen
information fournie par So Foot 05/12/2025 à 17:45

Sunday Oliseh spoile la future destination de Victor Osimhen

Sunday Oliseh spoile la future destination de Victor Osimhen

Un Nigérian à la Maison Blanche.

Alors qu’il réalise un très bon début de saison avec Galatasaray (9 buts en douze matchs), Victor Osimhen pourrait ne pas faire de vieux os en Turquie. Interrogé dans le podcast Insight , dans des propos rapportés par AS , l’ancien sélectionneur du Nigeria Sunday Oliseh a laissé entendre que l’attaquant des Super Eagles allait faire son retour dans les cinq grands championnats , et pas n’importe où.…

CDB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Barça prolonge un défenseur convoité
    Le Barça prolonge un défenseur convoité
    information fournie par So Foot 05.12.2025 18:20 

    Mieux vaut prévenir que guérir. Le Barça a tranché : Eric García reste à la maison jusqu’en 2031. Le défenseur formé à La Masia , longtemps vu comme trop tendre, s’est mué en valeur sûre dans une arrière-garde souvent bringuebalante. Sous Hansi Flick, il a empilé ... Lire la suite

  • Avant le tirage au sort du Mondial, d'interminables files d'attente à l'entrée
    Avant le tirage au sort du Mondial, d'interminables files d'attente à l'entrée
    information fournie par So Foot 05.12.2025 18:02 

    Les galères commencent déjà. Le début de la cérémonie dans le cadre du tirage au sort de la Coupe du Monde 2026 est imminent. À quelques heures de l’événement, un tapis rouge a été dressé pour accueillir les différents sélectionneurs, dirigeants et hommes politiques, ... Lire la suite

  • Jesse Lingard sera bientôt sur le marché
    Jesse Lingard sera bientôt sur le marché
    information fournie par So Foot 05.12.2025 17:51 

    Des nouvelles de l’ex-futur prodige. Joueur du FC Séoul depuis février 2024, Jesse Lingard fait déjà ses valises . Dans un communiqué, le club a annoncé le départ de son milieu offensif à l’issue de sa deuxième saison, le championnat sud-coréen s’achevant fin novembre. ... Lire la suite

  • La Coupe Jules-Rimet, le trophée promis au vainqueur de la Coupe du monde de football, est exposée au siège de la Fifa à Zurich le 20 novembre 2025 ( AFP / Fabrice COFFRINI )
    Mondial-2026: l'effervescence monte pour le tirage au sort, avec Trump en guest-star
    information fournie par AFP 05.12.2025 17:44 

    Parterre de stars et délégations des pays qualifiés affluaient sur le tapis rouge du Kennedy Center vendredi matin à Washington, où s'apprête à débuter, sous très haute surveillance, le tirage au sort du Mondial-2026, avec Donald Trump en vedette principale. Durant ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank