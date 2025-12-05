Sunday Oliseh spoile la future destination de Victor Osimhen
Un Nigérian à la Maison Blanche.
Alors qu’il réalise un très bon début de saison avec Galatasaray (9 buts en douze matchs), Victor Osimhen pourrait ne pas faire de vieux os en Turquie. Interrogé dans le podcast Insight , dans des propos rapportés par AS , l’ancien sélectionneur du Nigeria Sunday Oliseh a laissé entendre que l’attaquant des Super Eagles allait faire son retour dans les cinq grands championnats , et pas n’importe où.…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer