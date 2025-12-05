 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Infantino offre un nouveau cadeau à Donald Trump
information fournie par So Foot 05/12/2025 à 18:39

Infantino offre un nouveau cadeau à Donald Trump

Infantino offre un nouveau cadeau à Donald Trump

Donald Trump reçoit plus de cadeaux de Gianni Infantino que Dudley Dursley à son anniversaire.

Le tout premier prix de la paix de la FIFA a été remis au président des États-Unis vendredi, à quelques minutes du tirage au sort de la Coupe du monde 2026. Pas une surprise au regard de la relation privilégiée qu’entretiennent les deux hommes. Infantino a sorti la totale : un trophée, une médaille et même un certificat , pour être sûr de flatter l’immense ego de son pote.…

QB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Donald Trump
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un dirigeant bénévole du HAC suspendu pour de « possibles comportements inappropriés »
    Un dirigeant bénévole du HAC suspendu pour de « possibles comportements inappropriés »
    information fournie par So Foot 05.12.2025 19:45 

    Un Havre pas vraiment en paix. Le HAC a publié ce vendredi sur son site officiel un communiqué dans lequel il annonce la suspension d’un dirigeant bénévole pour de « possibles comportements inappropriés » , sans citer le nom de l’individu. « Le HAC a décidé de ... Lire la suite

  • Où joueront les Bleus l'été prochain ?
    Où joueront les Bleus l'été prochain ?
    information fournie par So Foot 05.12.2025 19:41 

    Les globe-trotters dans les starting blocks. Le tirage au sort de la Coupe du monde 2026 a démarré et la main magique de l’ancien quarterback Tom Brady a placé l’équipe de France dans le groupe I. En attendant de connaître l’identité de ses adversaires, les Bleus ... Lire la suite

  • Le président de la Fifa Gianni Infantino, au début de la cérémonie du tirage au sort des groupes de la Coupe du monde 2026, à Washington, le vendredi 5 décembre 2025 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )
    Mondial-2026: Trump et Infantino lancent la cérémonie du tirage au sort en grande pompe
    information fournie par AFP 05.12.2025 18:47 

    "Un grand jour": la cérémonie de tirage au sort du Mondial-2026 a débuté vendredi au Kennedy Center de Washington, sous l'égide de Donald Trump et très haute surveillance. "C'est un grand jour et c'est un sport formidable", a clamé le président américain sur le ... Lire la suite

  • Le Barça prolonge un défenseur convoité
    Le Barça prolonge un défenseur convoité
    information fournie par So Foot 05.12.2025 18:20 

    Mieux vaut prévenir que guérir. Le Barça a tranché : Eric García reste à la maison jusqu’en 2031. Le défenseur formé à La Masia , longtemps vu comme trop tendre, s’est mué en valeur sûre dans une arrière-garde souvent bringuebalante. Sous Hansi Flick, il a empilé ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank