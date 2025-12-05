Infantino offre un nouveau cadeau à Donald Trump

Donald Trump reçoit plus de cadeaux de Gianni Infantino que Dudley Dursley à son anniversaire.

Le tout premier prix de la paix de la FIFA a été remis au président des États-Unis vendredi, à quelques minutes du tirage au sort de la Coupe du monde 2026. Pas une surprise au regard de la relation privilégiée qu’entretiennent les deux hommes. Infantino a sorti la totale : un trophée, une médaille et même un certificat , pour être sûr de flatter l’immense ego de son pote.…

QB pour SOFOOT.com