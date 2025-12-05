Avant le tirage au sort du Mondial, d'interminables files d'attente à l'entrée
Les galères commencent déjà.
Le début de la cérémonie dans le cadre du tirage au sort de la Coupe du Monde 2026 est imminent. À quelques heures de l’événement, un tapis rouge a été dressé pour accueillir les différents sélectionneurs, dirigeants et hommes politiques, et notamment le président américain Donald Trump. Dans ce cadre, la sécurité à l’entrée du Kennedy Center de Washington a été considérablement renforcée .…
TJ pour SOFOOT.com
