Suivez en direct le tirage au sort de la Ligue Europa

Celui de la Ligue des champions digéré, vous reprendrez bien un peu de tirage ? Sous vos yeux ébahis, voici ce que le gros bouton réservera aux clubs engagés dans la phase principale de Ligue Europa 2025-2026. Avec forcément une attention particulière pour les frenchies Lille, Lyon et Nice.

12h45 : Salut la compagnie, ça roule ? On se retrouve à l’heure du sandwich au thon-crudités pour en connaître un peu plus sur les menus de nos futurs jeudis soirs. Évidemment, on aura les yeux braqués sur les noms de nos trois représentants français – j’ai nommé le LOSC, l’OL et l’OGC Nice – mais il y a aussi du beau monde sur la ligne de départ de la cadette des coupes d’Europe.

This season's league phase line-up 🤝#UELdraw pic.twitter.com/vVrDnLf1IQ…

Par Mathieu Rollinger pour SOFOOT.com