Suivez en direct le multiplex de la Ligue des champions

Quatre affiches en simultané ce mercredi soir pour la suite de la première journée de la Ligue des champions. En parallèle du PSG qui démarre sa campagne par la réception de l’Atalanta, trois énormes affiches : l’Inter Milan défie l’Ajax à Amsterdam, le Bayern reçoit Chelsea, alors que Liverpool se frotte à l’Atlético à Anfield. C’est parti pour le multiplex !
PSG 0-0 Atalanta
Bayern 0-0 Chelsea
Liverpool 0-0 Atlético
Ajax 0-0 Inter
20h53 : Grouillez vous si vous venez d’arriver sur ce live, le YNWA est en train de résonner à Anfield !
20h51 : Sachez les ptits zamis que dans les premiers matchs de ce mercredi soir, l’Olympiakos et Pafos se sont séparés sur un match (très) nul et vierge (0-0), tandis ce que le Slavia Prague et Bodo/Glimt ont été plus prolifiques, sans toutefois parvenir à se départager (2-2).…
Par François Goyet pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
