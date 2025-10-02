Suivez en direct la liste de Didier Deschamps

Ce jeudi, Didier Deschamps doit composer une liste en prenant en compte une très grosse pénurie d'attaquants, avant d'affronter l'Azerbaïdjan puis l'Islande en qualifs du Mondial, les 10 et 13 octobre. Suivez en direct l'annonce de la liste des Bleus pour le rassemblement d'octobre, qui pourrait donner lieu à quelques surprises en attaque.

13h50 : Salut à tous ! On se retrouve ici pour suivre l’annonce des 23 Bleus, qui poursuivront la route vers le Mondial nord-américain avec une réception de l’Azerbaïdjan et un déplacement en Islande, les 10 et 13 octobre prochains. Un contexte un peu particulier pour Didier Deschamps et son staff, qui voient leur attaque des derniers rassemblements décimée par de nombreuses blessures. Par conséquent, certains pourraient en profiter…

Par Théo Juvenet pour SOFOOT.com