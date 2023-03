Suivez en direct la conférence de presse de la BCE

La position de la Banque centrale européenne est devenue beaucoup plus compliquée depuis le début de la semaine et les turbulences qui affectent le secteur bancaire, d'abord aux Etats-Unis, puis en Suisse...De quoi compliquer la tache de l'institution monétaire qui peut désarmer face à une inflation vivace en Europe, tout en contrôlant au mieux les risques que ce resserrement monétaire fort et rapide fait peser sur l'économie.

Il reviendra à la présidente de la BCE, Christine Lagarde, de peser chaque mot de sa communication sur l'évolution future des taux.