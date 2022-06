Suivez en direct la conférence de presse de la BCE

La conférence de presse de Christine Lagarde va être particulièrement suivie aujourd'hui alors que la BCE doit faire face à une montée de l'inflation historique en Europe. L'institution monétaire va donc s'engager également dans un resserrement monétaire, à l'image de ce qui a été amorcé outre-Atlantique par la Fed.

Dans une note parue ce jour, Gergely Majoros, membre du comité d'investissement de Carmignac explique qu'il s'attend "à ce que la BCE convienne de la fin du programme d'assouplissement quantitatif (QE) et annonce la première hausse de taux de 0,25% effective en juillet. La BCE doit présenter ses prévisions trimestrielles, qui devraient montrer que l'inflation pour 2024 atteindra au moins 2% et remplira ainsi la dernière condition non remplie d'indications, nécessaire pour commencer à relever les taux d'intérêt".