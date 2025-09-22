information fournie par So Foot • 22/09/2025 à 19:30

Suivez en direct la cérémonie du Ballon d'or

Suivez en direct la cérémonie du Ballon d'or

Ousmane Dembélé ? Lamine Yamal ? Achraf Hakimi ? Raphinha ? Ludovic Ajorque ? On va découvrir ensemble qui sera l'homme de cette année 2025.

19h32 : De toute façon, il n’y a rien d’autre d’important aujourd’hui, si ?

💥 Plus d’orage, plus d’excuses : jouez !…

Par Jérémie Baron pour SOFOOT.com