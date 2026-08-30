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Suisse-Un mort et des blessés après une fusillade en marge d'une rave party
information fournie par Reuters 30/08/2026 à 09:23
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Une fusillade dans le nord de la Suisse, à Aarau, a fait un mort et au moins cinq blessés, dont certains gravement, a indiqué dimanche la police locale.

La police cantonale d'Argovie a déclaré qu'une chasse à l'homme était en cours et a lancé un appel à témoins afin de recueillir des vidéos ou des photos de l'incident, qui, selon le tabloïd Blick, se serait produit lors d'une rave party à l'hippodrome.

Une vidéo publiée sur son site montre une succession de coups de feu. De vastes secteurs de la ville d'Aarau ont été bouclés, a précisé la police, qui a renforcé ses effectifs au-delà de la ville par mesure de précaution.

La Suisse affiche l'un des taux de possession d'armes à feu les plus élevés d'Europe, mais le pays a adopté en 2019 des règles plus strictes en matière de contrôle des armes à feu.

(Reportage Emma Farge et James Mackenzie; version française Claude Chendjou)

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