Suisse-Un mort et cinq blessés lors d'une fusillade dans une rave party

(Actualisé avec précisions, contexte, témoignages)

par Romina Amato

Une femme de 22 ans a été tuée et cinq personnes blessées, dont certaines grièvement, au cours d'une fusillade survenue lors d'une rave party dans la ville suisse d'Aarau, dans le nord du pays, a indiqué dimanche la police locale.

Les victimes, âgées d'une vingtaine d'années, sont toutes des personnes vivant en Suisse, a indiqué la police. Elle a ajouté qu'une chasse à l'homme était en cours et que d'importants pans de la ville étaient bouclés, tout en lançant un appel à témoins afin de recueillir des vidéos ou des photos de l'incident.

Un témoin de 34 ans, ayant requis l'anonymat, a déclaré à Reuters avoir entendu lors de cette rave party des coups de feu peu après l'arrêt de la musique à 2h30 du matin dimanche, qu'il a d'abord pris pour des feux d'artifice.

Plusieurs raveurs se sont alors abrités derrière la cabine d'un DJ et une femme s'est cachée derrière un réfrigérateur, mais elle a été touchée dans le dos par une balle et est morte d'hémorragie malgré les soins prodigués, a-t-il raconté.

"C'est tout simplement tragique. Elle était jeune", a-t-il déploré. "Qu'une chose pareille puisse se produire à Aarau, lors d'un événement local, est inimaginable. Je n'arrive toujours pas à y croire", a-t-il poursuivi.

La femme en question est décédée sur les lieux de l'événement des suites de ses blessures, a indiqué pour sa part la police. Par mesure de précaution, les forces de l'ordre ont renforcé leur présence au-delà de la ville, à environ 50 km à l'ouest de Zurich.

Des images diffusées par Reuters montrent des policiers armés patrouillant dans le secteur, des convois de police circulant dans les rues et des véhicules blindés stationnés près du lieu du crime.

Le site internet des organisateurs présentait l'événement comme une soirée techno dans un hippodrome couvert, avec 3.500 participants attendus.

La Suisse affiche l'un des taux de possession d'armes à feu les plus élevés d'Europe, mais les fusillades violentes y sont plutôt rares et le pays a approuvé un renforcement de sa réglementation sur les armes à feu en 2019.

(Reportage Emma Farge et James Mackenzie; version française Claude Chendjou)